Tausende Brasilianer sind am Mittwoch in Sao Paulo auf die Strasse gegangen, um gegen Jair Bolsonaro zu protestieren. Der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat liegt einer Umfrage zufolge vor der Stichwahl Ende Oktober deutlich vor seinem Rivalen. Der Ex-Fallschirmjäger und Armee-Hauptmann kommt demnach auf 58 Prozent der Stimmen. Für seinen sozialistischen Konkurrenten Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei wollen 42 Prozent der Wähler stimmen. Von vielen hier wird Bolsonaro mit Blick auf den US-Präsidenten als "Trump Brasiliens" bezeichnet - nicht zuletzt wegen seiner Präsenz in den sozialen Netzwerken. Beraten ließ er sich auch vom früheren Chefstrategen Donald Trumps, Steve Bannon. PROTESTER, ALAN ANTUNES "Bolsonaro ist eine faschistische Bedrohung. Wir müssen uns gegen ihn stellen." PROTESTER, MARIANA MAXIMILIANO "Allein die Chance, dass Bolsonaro Präsident werden könnte, macht mir Angst. Wir haben jetzt noch 18 Tage, dies zu verhindern." Die Stichwahl am 28. Oktober gilt als Bewährungsprobe für die Demokratie in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, die von Politskandalen und wirtschaftlicher Misere gezeichnet ist.