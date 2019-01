"Broken English", der kleine Laden in Berlin, ist eine große Institution in der deutschen Hauptstadt. Seit über zwanzig Jahren gibt es ihn bereits und die Besitzerin Dale Carr hat nun angekündigt, dass er schließen wird - auch wegen des drohenden Brexits. Denn sie traut es sich nicht mehr zu, die ganzen Veränderungen, die der neue Warenhandel mit sich bringen würde, stemmen zu können. Doch nicht nur das. Als Beobachterin der britischen Szene, die jedoch in Berlin lebt, hat sie sogar noch größere Sorgen: "Es geht um viel mehr als nur um drin bleiben in der EU oder austreten. Die Menschen sind gespalten. Es liegt nicht nur daran, wie sie wählen. Doch das, was sie wählen, zeigt, wie sie denken und wie sie wirklich sind. Und es fällt schwer, den Wunsch nach dem Austritt zu verstehen. Wir sind gespalten. So wie Berlin es war. Aber nicht durch eine Mauer, sondern sie haben es einfach durch schlechte Politik geschafft." Auch die Anwältin Jane Golding, die auf EU-Recht spezialisiert ist, hat gewaltige Bedenken, wie ein weiterhin möglicher harter Brexit sich auf das Leben der Briten in Europa auswirken könnte: "Wir werden vor allem die Bewegungsfreiheit verlieren innerhalb der EU. Reisen wird nicht mehr so einfach möglich sein. Und wir sind ein sehr reiselustiges Volk. Wir haben grenzübergreifende Jobs oder auch Familien im Ausland. Rund 80 Prozent der Engländer im Ausland sind jung und daher ist das ein Problem. Und natürlich verlieren auch die Leute in Großbritannien ihre Reisefreiheit. Gerade junge Leute haben doch zurzeit die Gelegenheit in EU-Ländern zu leben, zu studieren oder zu arbeiten. Wir werden also alle verlieren." Und am Tag nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags durch das britische Unterhaus waren die Gedanken einiger Passanten in Berlin durchaus gemischt: "Ich hoffe, dass es zu einer klugen Entscheidung der Engländer kommt über einen gemäßigten und friedvollen Ausstieg aus Europa. Ich denke, England muss dieses Votum der Bevölkerung respektieren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wirtschaftliche Interessen und diese Interessen sollte man - auch der englischen Wirtschaft selber, nicht nur unserer Wirtschaft - sollte man berücksichtigen." "Deswegen würde ich hoffen, dass sich Neuwahlen noch einmal durchsetzen und England dann bei der EU bleibt. Ich denke, Deutschland ist mit England so stark verbunden - und nicht nur wirtschaftlich sondern auch durch menschliche Bindungen. Das wird ungeheur mehr kompliziert. Und warum wir uns das antun müssen, das verstehe ich nicht." "Ich habe damit gerechnet. Ich habe das auch nur so ein bisschen am Rande verfolgt in den letzten Tagen. Ich glaube, dass es grundsätzlich von Beginn an schon eine Fehlentscheidung war der Engländer der Briten. Und ja, ich glaube, man sollte einfach noch mal wirklich neu und grundsätzlich überdenken, das wäre meine Meinung. Und ich glaube, es ist nie zu spät, vielleicht auch mal eine Entscheidung, die man getroffen hat, wieder zu korrigieren." Wie es jetzt genau weitergeht, das weiß keiner. Harter Brexit, Neuwahlen, Referendum, alles scheint möglich. Und vor allem die Wirtschaft wartet ungeduldig ab. Nur eine traurige Nachricht scheint jetzt schon sicher: der alteingesessene Laden "Broken Englisch in der Körte Straße in Berlin, denn wird es bald nicht mehr geben.