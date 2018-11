CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will am 19. Januar als Parteivorsitzender abtreten. Dazu Stimmen von Passanten in München: O-TON PASSANTIN GISELA STÄBLER "Also es ist endlich Zeit, dass er geht. Ja, weil er zu viel Zeit genommen hat für seine Spielchen mit der Frau Merkel und also nicht in der Tagespolitik tätig war. Es ist ja nichts passiert in all diesen Wochen. Ja, also ich finde schon, dass er jetzt gehen muss. Und wenn er früher gegangen wäre, hätte er einen guten Abgang gekriegt. Und jetzt kriegt er halt einen Abgang, der ein bisschen forciert ist." O-TON PASSANT MANFRED KNOSPE "Da hätte früher der Wechsel erfolgen müssen. Der Herr Söder ist jetzt Ministerpräsident, und die Frage hätte gleichzeitig geklärt werden müssen. Nach der Landtagswahl und nachdem sich das Kabinett gebildet hatte, hätte auch die Frage geklärt werden müssen, scheidet er aus oder scheidet er nicht aus als Vorsitzender." O-TON PASSANTIN BARBARA KRATZ "Bitter nötig! Ja, weil der Mann ist einfach unmöglich, wie er sich aufführt. Ich meine auch als Innenminister ist der nicht tragbar. Weil das, was er im Sommer veranstaltet hat, war einfach unter jeder..." O-TON PASSANT CHRISTIAN ZECH "Wird Zeit, dass er in Ruhestand geht, finde ich. Das hin und her, was da in Berlin dauernd passiert, ist unmöglich." 13. O-TON PASSANTIN (OHNE NAMENSANGABE) "Na ich hoffe, er bleibt dabei! Das ist eigentlich das einzige, was man bei ihm nicht so hundertprozentig weiß. Morgen kann er ja vielleicht wieder anders denken! Aber ich hoffe, es ist so. In dem Sinn, ich muss zu meinem Bus, ciao."