Raphael Fellmer hat sich ein hohes Ziel gesetzt: Er kämpft gegen die Lebensmittelverschwendung. Schließlich landet in Europa etwa die Hälfte aller Lebensmittel im Müll. Alleine in Deutschland geht es um etwa 15 Millionen Tonnen pro Jahr. Das muss sich ändern, fand Fellmer und gründete in Berlin den Supermarkt SirPlus. Dort gibt es Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum fast erreicht oder bereits überschritten ist. O-TON RAPHAEL FELLMER, GESCHÄFTSFÜHRER SIRPLUS: "Wir beziehen von 500 Partnern aus ganz Deutschland die Lebensmittel. Wir bezahlen einen symbolischen Beitrag für diese Lebensmittel. Wir übernehmen die Transportkosten und überprüfen die Lebensmittel, ob sie noch genießbar sind, und wenn sie die Kontrolle bestanden haben, werden sie im Onlineshop bzw. in Rettermärkten verkauft." Fellmer appelliert an die Verbraucher, sich auf ihre Sinne zu verlassen. Also Lebensmittel riechen, anschauen und schmecken, statt einfach sie einfach wegzuwerfen, sobald das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. O-TON RAPHAEL FELLMER, GESCHÄFTSFÜHRER SIRPLUS: "Die ganzen Produkte die haben immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum und das heißt: Mindestens haltbar bis, und nicht: sofort tödlich ab. Und viele Leute verwechseln das etwa mit dem Verbrauchsdatum, zum Beispiel für Hackfleisch, rohe Eierspeisen, da ist ein Verbrauchsdatum. Und das ist eine harte Deadline und das bedeutet: Bis dahin kann ich es essen und danach darf man es nicht mehr verkaufen, und sollte es auch nicht mehr essen und muss man dann leider wegschmeißen. Und da viele Leute keine Ahnung haben, denken sie: Oh, ist jetzt schon abgelaufen, vom Mindesthaltbarkeitsdatum, das esse ich lieber nicht." Für die Kunden hat das Einkaufen bei SirPlus viele Vorteile. Das Gefühl, etwas für eine bessere Welt getan zu haben, und geringere Kosten. Denn die Esswaren kosten im Vergleich zum normalen Supermarkt etwa die Hä lfte. Diese Kunden sind überzeugt: O-TON ANJA UMANN, KUNDIN: "Das Tolle ist, dass man hier halt genau diesem Wahnsinns-Konsum entgehen kann, dass die Hälfte wegfliegt und letztendlich nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr gegessen wird, obwohl sie noch gut essbar ist, während auf der anderen Hälfte der Welt Menschen in derselben Zeit sterben, weil sie an Hunger leiden." Seit der Eröffnung wurden laut Fellmer etwa 1500 Tonnen Essen vor der Mülltonne gerettet. Gewinn wirft der neue Supermarkt bislang nicht ab, denn alle Angestellten werden normal bezahlt, hinzu kommen die Ladenmiete und die beiden Fahrzeuge. Trotzdem plant Fellmer noch in diesem Jahr neue Filialen in Berlin zu eröffnen. Wenn das klappt, könnten weitere in ganz Deutschland folgen.