Der Demokratische US-Senator Dick Durbin hat am Freitag in Chicago Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump bestätigt. Der soll bei einem Treffen im Weißen Haus Zitat "vulgäre" Sprache genutzt und afrikanische Länder und auch Haiti wiederholt als "Shithole countries", zu deutsch "Drecksloch-Länder" bezeichnet haben. Nach eigener Aussage hatte Durbin selbst bei der Zusammenkunft über die Auswirkungen von bestimmten Regierungsplänen auf Migranten berichtet. Vor Durbins Bestätigung hatten mehrere Insider berichtet, Trump habe folgenden Satz gesagt: " Warum wollen wir diese Leute aus Afrika hier haben? Das sind Drecksloch-Länder... Wir sollten mehr Leute aus Norwegen haben." Trump selbst hatte sich am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort gemeldet. Niemals habe er etwas Herabwürdigendes über Haiti oder Haitianer gesagt. Das, so Trump, sei eine Erfindung der Demokraten. Reporter-Nachfragen nach seinen Kommentaren und einer möglichen Entschuldigung schien Trump am Freitag im Weißen Haus zu überhören. In Haiti, aber auch hier in Nigeria haben Trumps angebliche Äußerungen für Entsetzen gesorgt. Auf den Straßen von Lagos zeigten sich Bewohner am Freitag getroffen. "Dass Trump so etwas über afrikanische Länder sagt, ist wirklich, wirklich, sehr böse und ich denke, dass jedes afrikanische Land etwas daraus lernen sollte. Bleibt in Euren Ländern und arbeitet mit dem, was ihr dort vorfindet. Ich bin mir sehr sicher, dass dann alles besser wird." "Das kommt ja nicht ganz unerwartet von jemandem, dessen Natur wir nun schon kennen. Ich denke, dass ist eine Bemerkung, die nur jemand wie er machen kann. Wir als Afrikaner sollten uns auf uns selbst besinnen." Auch die Vereinten Nationen äußerten sich empört. Das seien schockierende und beschämende Kommentare des US-Präsidenten. Man können nicht anders, als sie als rassistisch zu bezeichnen, so Rupert Colville, UN-Sprecher für Menschenrechte.