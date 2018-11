In New York hat am Dienstag ein Prozess der Extraklasse begonnen. Vor Gericht steht der berüchtigte Drogenboss Joaquin Guzman - besser bekannt unter dem Spitznamen "El Chapo". Als Chef des mexikanischen Sinaloa-Kartells soll er den Schmuggel von Drogen aller Art in die USA gesteuert haben. Das Sinaloa-Kartell ist außerdem einer der Hauptakteure im mexikanischen Drogenkrieg, dem seit 2006 über 200.000 Menschen zum Opfer fielen. Rund um das Bundesgericht herrschen extreme Sicherheitsvorkehrungen, da die Behörden fürchten, dass Guzman gewaltsam befreit werden könnte. Das Gebäude von Spezialeinheiten gesichert, die Zufahrtsstraßen und der Luftraum sind gesperrt. "El Chapo" sitzt in Einzelhaft in einer beleuchteten Zelle und wird rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Denn der 61-jährige ist als Ausbrecherkönig bekannt. Bereits zwei mal floh er aus Hochsicherheitsgefängnissen in Mexiko, bevor er Anfang 2017 in die USA ausgeliefert wurde. Im Gegensatz zur übrigen Praxis bleiben die Geschworenen bei diesem Prozess anonym und werden stets von Personenschützern begleitet. Laut Staatsanwaltschaft sind die Maßnahmen nötig, da Guzman in früheren Prozessen Zeugen ermorden ließ. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche, illegalen Schusswaffengebrauch und Entführung vor. Außerdem soll Guzman für etwa 3000 Morde verantwortlich sein. Sollte Guzman verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft. Außerdem will die Staatsanwaltschaft 14 Milliarden US-Dollar aus seinem Vermögen beschlagnahmen.