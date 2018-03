HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON ANDREAS SCHEUER, CSU-GENERALSEKRETÄR "Endlich kann's losgehen, die Erleichterung ist zu spüren. Und deswegen wollen wir uns jetzt auch nicht verzetteln. Das ist der Apell an die Sozialdemokratie. Alles, was parteintern an Erneuerung und Neuausrichtung die Sozialdemokraten zu machen haben, das hat keinen Platz am Kabinettstisch. Sondern das muss schon selbst ausgemacht werden, an dieser Stelle." O-TON KATJA KIPPING, VORSITZENDE DIE LINKE "Ein Drittel Nein-Stimmen bei der SPD sind schon auch ein Ausdruck davon, dass viele SPD Mitglieder wirklich endlich wieder sozialdemokratische Politik machen wollen und eine Groko mit Merkel satt haben. Man muss wissen, dass jedes Nein zur Groko unter einem enormen Druck stand, insofern ist ein Drittel Ausdruck davon, dass es dort keinerlei Euphorie und Aufbruchstimmung für die Groko gibt." O-TON ALICE WEIDEL, VORSITZENDE DER AFD-BUNDESTAGSFRAKTION "Für eine große Koalition haben diese Parteien praktisch schon die Mehrheit verloren, so dass man überhaupt gar nicht mehr von großer Koalition sprechen kann. Und was die SPD anbelangt - da ist es ganz klar, dass die SPD jede neue Kanzlerwahlverein geworden ist." O-TON ANNALENA BAERBOCK, GRÜNEN-CHEFIN "Die letzten Monate haben gezeigt, dass das mehr rüttelt und ruckelt, als dass das ein harmonisches Miteinander sein wird. Das Wichtigste für uns als Grüne ist, dass wir auf die großen Zukunftsfragen in unserem Land von der Regierung Antworten finden. Und wir als Opposition werden dafür sorgen, dass die richtigen Fragen mit Blick auf die soziale Spaltung aber auch mit Blick auf die ökologischen Herausforderungen gestellt werden."