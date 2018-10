Berlin geht ein Licht auf: Beim "Festival of Lights" erstrahlen jedes Jahr im Oktober die Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt in buntem Licht. Zehn Nächte lang verwandeln sogenannte Videomappings die Fassaden von Monumenten wie Brandenburger Tor oder Berliner Dom, aber auch Plätze der Stadt in leuchtende Projektionsflächen. Laut Veranstalter werden 60 Orte illuminiert. Mehr als 60 Künstler aus 25 Ländern zeigen insgesamt rund 150 Kunstwerke. Neu sind beim 14. Festival of Lights die beiden Lichtrouten, die die Besucher auf einem "Walk of Light" erkunden können. Das Spektakel lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an, Einheimische ebenso, wie Zugereiste. "Wir sind hellauf begeistert. Wir waren vor zwei Jahren das erste Mal hier und haben gesagt wir müssen jedes Jahr kommen, wir kommen aus Limburg." "Sind extra angereist nur fürs Festival of Lights, ja einfach beeindruckend." "Und sind voller Emotionen." Das Festival of Lights dauert noch bis zum 14. Oktober. Die Illuminationen sind täglich von 19.00 bis 24.00 Uhr zu sehen.