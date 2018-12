"Frohes Chanukka" - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Sonntagabend das jüdische Lichterfest eröffnet. Zusammen mit Rabbiner Yehuda Teichtal entzündete er den großen Leuchter am Brandenburger Tor. Steinmeier sagte, im Namen des Volkes für das vielfältige jüdische Leben in Deutschland dankbar zu sein. "Und wir sind dankbar, dass wir in diesem Land wieder gemeinsam Channuka feiern. Das Licht hat über die Dunkelheit gesiegt, das ist das Wunder von Channuka." Channuka wird von den Juden gefeiert, um an den Sieg von Judas Makkabäus über das Seuleukidenreich im 2. Jahrhundert vor Christus zu erinnern. Das Lichterfest geht noch bis zum 10. Dezember. Zu dieser Zeit wird an jedem Tag eine weitere Kerze angezündet, wobei die mittlere aber dauerhaft brennt.