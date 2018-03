Freudenfeuer in Valencia: In der spanischen Stadt ist am Montag das alljährliche "Las Fallas"-Festival zu Ende gegangen. Dabei werden riesige Figuren aus Holz und Pappmache verbrannt. "Las Fallas" bedeutet im lokalen Dialekt der Region soviel wie "Die Feuer". Die Figuren werden in den Monaten zuvor in den Stadteilen Valencias zusammengebaut. Dabei möchte jeder Stadtteil selbstverständlich den Preis für das schönste "Fallas" gewinnen. Per Abstimmung wird alljährlich eine Figur vor den Flammen bewahrt und in ein Museum gebracht. Das Festival ist eine der bekanntesten und ältesten Fiestas in Spanien und wird seit Jahrhunderten auch zu Ehren des heiligen Josef gefeiert, dem Schutzpatron der Tischler.