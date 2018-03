Der Wahlausgang in Russland war von vielen Politikern in Deutschland so erwartet worden. Es habe keine Überraschungen gegeben, sagte etwa der CDU-Politiker und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger: "Das war klar, dass der Putin im Amt bleibt. Da darf man gar nicht an Wunder glauben. Er hat eine klare Zustimmung. Da gibt es sicherlich auch Manipulationen, aber eigentlich nichts Neues aus Moskau." Die Grünen forderten, die Bundesregierung müsse ihre kritische Haltung gegenüber Russland aufrechterhalten und Projekte wie die Pipeline "Northstream 2" beenden. Die Parteivorsitzende Annalena Baerbock: "Ja, die Wahlbeobachtung und auch das Vorfeld hat ja schon deutlich gemacht, dass das keine fairen Wahlen waren. Und vonseiten der Bundesregierung muss das auch weiterhin deutlich gemacht werden, dass man für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsteht." Unterdessen hat eine aktuelle Umfrage ergeben, dass die Deutschen keine Angst vor Russland haben. 91 Prozent der Befragten seien der Meinung, dass von dem Land keine Gefahr ausgehe, ging am Montag aus einer Erhebung des Forsa-Instituts hervor. Als größte Gefahr für den Frieden wird der Umfrage zufolge derzeit nicht der russische Präsident Wladimir Putin, sondern sein US-Kollege Donald Trump gesehen.