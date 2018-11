Wer jagen will, muss strategisch vorgehen - und Chen San-Yuan zieht bestens gerüstet ins Feld. Der 70-Jährige aus Taiwan spielt Pokemon Go auf 15 Mobiltelefonen gleichzeitig, eine Spezialhalterung an seinem Fahrrad hilft ihm dabei. Den Spiel-Slogan "Gotta catch 'em all" nimmt Chen anscheinend wörtlich. "Ich habe am 14. September 2016 mit dem Spiel angefangen. Damals hatte ich nur ein Handy und habe gespielt und gespielt. Nach einem Monat waren es schon drei Handys, dann sechs, neun, 12 - jetzt sind es 15." Sein Enthusiasmus hat Chen den Spitznamen "Pokemon-Opa" eingebracht. Andere Spieler können über ihn nur staunen. "Ich hatte schon mit zwei Smartphones genug zu tun. Er kann auf 15 Handys gleichzeitig spielen, er ist gewissenhaft. Wenn er das Haus verlässt, kann er sechs, sieben Stunden spielen, bis er wieder nach Hause kommt. Er wird nicht müde, das ist beeindruckend." Aber was treibt den Rentner an, stundenlang durch die Straßen von Taipeh zu kurven und virtuelle Monster zu jagen? "Es geht darum, Freunde finden. Zusammen zu spielen und Pokemons zu fangen, macht Spaß, man lernt dabei Leute kennen. Alles andere ist Nebensache." Eine Nebensache, die Chen sich etwas kosten lässt: Für seine Ausrüstung hat er nach eigenen Worten umgerechnet mehr als 4000 Euro hingelegt. Über 250 Euro gibt er im Schnitt pro Monat für virtuelle Währungen aus. Dafür ist er mittlerweile eine echte Berühmtheit geworden - in seinem Heimatviertel ebenso, wie im Internet.