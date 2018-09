In Chemnitz haben am Freitagabend erneut etwa 2500 Menschen an einer Demonstration der rechtspopulistischen Vereinigung „Pro Chemnitz" teilgenommen. Ihnen standen etwa 1000 Gegendemonstranten gegenüber, teilte die Polizei mit. Die Stichworte „Hetzjagd" und „Maaßen" war Thema auf beiden Demonstrationen: "Ich habe keine gesehen, keine Hetzjagd. Ich habe Hetzjagden gesehen, die gingen aber völlig anders. Und das war jetzt speziell am Samstag, da habe ich Hetzjagden gesehen. Während das normale Volk hier eingekesselt war, eingesperrt war, mit Wasserwerfern bedroht wurde und Panzerwagen, sind randalierende Antifas durch den ganzen Ort gerannt, mit Flaschen aufmunitioniert, und haben hier das normale Volk angegriffen. Diese Hetzjagden habe ich gesehen." "Ich habe Freunde, die waren bei der Veranstaltung letzte Woche dabei. Und es gibt Augenzeugen-Berichte, dass es Jagden, Hetzjagden, wie auch immer man das nennen will, gab in Chemnitz. Und wenn sich der Chef des Verfassungsschutzes da hinstellt und behauptet, genauso wie unser Ministerpräsident, dass es nicht stattgefunden hat, finde ich, räumt er denen ja wieder, den Rechten ja wieder sozusagen freies Feld ein und sagt 'Ja, ist ja alles nichts passiert, und macht ruhig weiter'." Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beamte aus mehreren Bundesländern waren nach Chemnitz beordert worden.