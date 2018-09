Ein großer Berg Rettungswesten vor dem Roten Rathaus in Berlin. So wie hier in der Hauptstadt, gingen am Sonntag in mehreren Städten Menschen auf die Straße, um sich für eine Seenot-Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer einzusetzen. In Berlin beteiligten sich nach den Angaben der Veranstalter etwa 2500 Menschen an den Aktionen. Maura Magni vom Iniativen-Bündnis "Seebrücke" forderte einen Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik. Weg von Abschottung, hin zur Bewegungsfreiheit. "Wir fordern sichere Fluchtwege nach Europa und eine menschenwürdige Aufnahme der Geflüchteten. In Berlin spezifisch sind wir heute hier als Bevölkerung Berlins auf der Straße, um direkt von unserer Stadt die Offensive Aufnahme von Geflüchteten einzufordern und sich solidarisch mit anderen Städten, wie zum Beispiel, Bonn, Köln und Düsseldorf als sicheren Hafen für Geflüchtete zu erklären." Die Demonstranten zogen durch Berlin, bis hin zum Brandenburger Tor. "Leben retten ist kein Verbrechen" und "Solidarität auf See" war auf einigen Schildern zu lesen. Die Aktionen waren Teil der europaweiten Protestwoche "European protests - build bridges not walls". Organisiert wurden sie von dem internationalen Bündnis Seebrücke, das nach eigenen Angaben von mehr als einem Dutzend Organisationen getragen wird.