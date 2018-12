Ach, Du meine Güte! Es sind offenbar goldene Zeiten für sammelwütige Star-Wars-Fans. In Los Angeles kommen Originalrequisiten und Kostüme aus der legendären Science-Fiction-Serie unter den Hammer. Seltene und kostbare Einzelstücke: Dieser Helm eines imperialen TIE-Fighter-Piloten könnte nach Einschätzung der Veranstalter bis zu 300.000 Dollar einbringen. Heimlicher Star der Auktion ist aber eine der berühmtesten Waffen der Filmgeschichte, wie Brian Chanes vom Auktionshaus Profiles in History erklärt: "Luke Skywalkers Lichtschwert aus "Star Wars: Eine neue Hoffnung" von 1977. Sie stammt vom Set Decorator, der dafür einen Oscar bekam. Wir rechnen hierfür mit 150.000 - 250.000 Dollar." Ein anderes Skywalker-Lichtschwert war im vergangenen Jahr für 450.000 weggegangen. Insgesamt wurden für den ersten Teil der Weltraumsaga fünf Schwerter handgefertigt. Wer lieber etwas ersteigern möchte, das man auch tatsächlich benutzen kann, wird vielleicht bei diesem Teil fündig: "Dieses tolle, historische Stück wurde mit einem Technik-Oscar ausgezeichnet: Die Empireflex Kamera, mit maßgefertigtem Gehäuse aus Kohlefaser, sehr kompakt. Damit wurden die Spezialeffekte in "Das Imperium schlägt zurück" gedreht, aber auch von "Jäger des verlorenen Schatzes", "E.T." und "Zurück in die Zukunft", alles Kultfilme der 80er und 90er." Fans sollten sich also schon mal startklar machen, die Auktion dauert vom 11. bis 14. Dezember.