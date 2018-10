Unterwegs in Sachen Eigenwerbung: "Stormy Daniels" hat am Donnerstag an der Eröffnungszeremonie der Erotikmesse "Venus" in Berlin teilgenommen. Die Pornodarstellerin, die international durch einen Rechtsstreit mit Donald Trump Berühmtheit erlangte, hat Anfang Oktober ein Enthüllungsbuch über ihre juristischen Auseinandersetzungen mit dem US-Präsidenten und ihr Leben als Stripperin veröffentlicht. Trump kommt in dem mit eher schlüpfrigen Details gespickt Werk nicht so gut weg. Die 39-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet sie habe 2006 Sex mit Trump gehabt. Während des US-Wahlkamps soll sie Schweigegeld bekommen haben. Gegen das damit verbundene Abkommen klagt Daniels nun. Trump bestreitet Sex mit Daniels gehabt zu haben. Er hatte erst am Montag gefordert, die Klage abzuweisen. Nach Messeangaben handelt es sich um den ersten Deutschland-Besuch von "Stormy Daniels". Sie wolle zwei Tage auf der Messe bleiben, hieß es. Die "Venus" ist die wohl größte Erotikmesse in Deutschland. Sie findet bereits zum 22. Mal statt.