Artikel verkauft trotz mündlicher Absprache – welche Rechte habe ich?

Ich hatte Interesse an einem Regal eines Facebookmitgliedes bei Facebook kleinanzeigen. Habe mit dem Verkäufer abgesprochen, ob es ok für ihn ist, wenn ich die Kaufentscheidung am nächsten Tag mitteile dieser sagte mir zu das es für ihn ok ist. Jetzt hat er das Regal an jemand anderen verkauft. Kann ich rechtlich vorgehen?