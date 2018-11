Ein Stern geht auf: Der Rapper "Snoop Dogg" aus Kalifornien hat am Montag auf dem "Hollywood Walk of Fame" seinen ganz persönlichen Stern erhalten. Anlass war der 25. Jahrestag seines Debütalbums "Doggystyle". Der Künstler nutzte die Gelegenheit und dankte vor allem sich selbst für alles Mögliche: O-Ton: "Ich möchte mir danken für den Glauben an mich. Mir danken dafür, dass ich all diese harte Arbeit geschafft habe. Mir danken, dass ich keine Freizeit hatte. Dafür, niemals aufgegeben zu haben. Ich möchte mir danken dafür, großzügig zu sein, stets zu versuchen, mehr zu geben als zu nehmen. Mir danken dafür, mehr richtig als falsch zu machen. Dafür, dass ich immer ich bin." Ein Stern hier in Hollywood macht allerdings noch keinen "Grammy", den wohl begehrtesten Preis der Musikindustrie. Bisher war Snoop Dogg schon 20 mal dafür nominiert - aber noch konnte er sich nicht bei sich selbst bedanken, einen solchen Grammy auch gewonnen zu haben.