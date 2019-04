Rücktritt wegen einer Luxusuhr - DFB-Chef Reinhard Grindel hat sein Spitzenamt nach dem zuletzt gestiegenen Druck auf ihn am Dienstag aufgeben. Der Funktionär selbst sagte, er sei "tief erschüttert". Das Geschenk des ukrainischen Oligarchen Grigori Surkis anzunehmen, sei für ihn ein "Gebot der Höflichkeit" gewesen, sagte Grindel. Eine Gegenleistung habe er nicht erbracht. Kritik an Grindel hatte es allerdings nicht nur wegen der Uhr gegeben. Auch sein Verhalten beim Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft und seine Kritik am Führungsstil von Bundestrainer Joachim Löw hatten negative Schlagzeilen gemacht. Schlagzeilen, die Passanten in München am Dienstag noch im Hinterkopf hatten. O-TON PASSANT Klaus Huber: "Bei dem ganzen Kuddelmuddel nach dem Sommermärchen ist er nie aus der Affäre rausgekommen. Konsequent, Respekt!" O-TON PASSANT KARL DAHLEM: "Ja gut, ich meine, der Rücktritt, denke ich, war überfällig. Und, ja, was sie brauchen, ich denke mal, wieder einen Vorsitzenden, der bereit ist, einfach etwas offener zu agieren und vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Vereine zuzugehen." O-TON PASSANT JAN BUCHMANN: "Und die Kommunikation, denke ich, war dort ein großes Problem, denke ich mal, dass man wahrscheinlich innerhalb vom DFB besser kommunizieren muss. Auch so was so mit dem Rücktritt oder dem erzwungenen Rücktritt von den drei Bayern-Spielern, der jetzt war, genau, ich denke mal, das hätte auch besser laufen müssen." O-TON PASSANT (OHNE NAMENSNENNUNG): Also ändern sollte erst einmal, dass es vielleicht ein bisschen transparenter wird alles. Und ich würde mir das eigentlich wünschen, der Philipp Lahm, also denke ich mal, das wäre der geeignete Kandidat, jetzt auch vom Alter her, von der Reife, denke ich mal, dass das eigentlich der geeignetste Kandidat ist." Bis zum DFB-Bundestag im kommenden September übernehmen die beiden Vizepräsidenten Rainer Koch und Reinhard Rauball die Führung des Verbandes übergangsweise. Seine internationalen Ämter im Rat des Weltfußballverbands Fifa und im Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbands Uefa wird Grindel laut DFB in enger Abstimmung mit dem Verband fortführen.