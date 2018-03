Sie nennen es "die schnellste Kunst der Stadt" - unter dem Namen "Wandelism" stellen seit Samstag 88 Künstler in Berlin aus - und zwar in einer ehemaligen Autowerkstatt in Wilmersdorf, die in bald abgerissen werden soll. Das Gebäude wurde dem Künstlerkollektiv von einer Immobilienfirma kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf 2.000 Quadratmetern werden in 15 Räumen, zwei Hallen und einem Keller Graffiti-Kunst und andere Street-Art ausgestellt, erklärt Mitorganisator Moritz Tonn: "Das Projekt hat eine soziale Message. Die soziale Message ist, dass Kunst Nachhaltigkeit produziert. Und dass die Symbiose mit der Kunst die Gesellschaft bereichern kann." Die gleiche Hoffnung hat auch der Künstler Senor Schnu: "Ich finde, dass generell jede Kunst hier in den Räumlichkeiten wichtig ist, wir haben natürlich viel Graffiti, weil ich einen Background davon hab und meine Freunde eingeladen habe. Es ist einfach wichtig, Freiräume zu nutzen wie dieses leere Haus, und die nicht leer stehen zu lassen." Die Ausstellung ist nun eine Woche lang zu sehen, bis zum 24. März. Wenige Tage später kommen dann die Abrissbagger.