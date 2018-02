Noch am Mittwoch waren Freunde und Unterstützer des "Welt-Korrespondenten Deniz Yücel" auf die Straße gegangen. Anlässlich des Jahrestages der Inhaftierung des Journalisten durch die türkischen Behörden hatten sie erneut seine Freilassung gefordert. Am Freitagvormittag kam die erlösende Nachricht: Deniz Yücel ist wieder auf freiem Fuß. Dies habe Yücels Anwalt mitgeteilt, berichtete die Online-Ausgabe der "Welt". Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Freilassung. Der 44-Jährige war am Mittwoch vor einem Jahr festgenommen worden. Ihm wurde Terrorunterstützung vorgeworfen. Eine formelle Anklage gab es nicht. Der Fall Yücel hat die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Am Donnerstag hatte der türkische Regierungschef Binali Yildirim nach einem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin angedeutet, er rechne mit Bewegung in dem Fall. Das Auswärtige Amt erklärte, es habe keinen Deal mit der Türkei gegeben. "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt twitterte: "Die beste Nachricht aller Zeiten. Wir sind so glücklich! Danke allen Unterstützern!"