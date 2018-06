Es war die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik: Rund 170 Tage dauerte es von der Bundestagswahl im September bis zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrages im März. Danach schien die Devise klar: die Koaltionäre von CDU/CSU und SPD wollten Tempo machen. 100 Tage später macht die sogenannte Groko aber weniger durch erreichte Ziele Schlagzeilen, als durch Streit. Zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU krachte es wegen Differenzen in der Flüchtlingspolitik zuletzt gar so heftig, dass sogar ein Koalitionsbruch möglich scheint. Bei Neuwahlen könnten die Union und SPD laut einer Umfrage aber die Quittung für den Streit bekommen. Peter Matuschek, leitet die Abteilung Politik- und Sozialforschung beim Meinungsforschungsinstut Forsa: "Der Streit innerhalb der Unionsparteien hat sich natürlich verheerend ausgewirkt auf das Bild der Regierung. Das heißt, beide Parteien sind abgestraft worden in der letzten Woche, haben vier Punkte verloren, sind von 34 Anfang der Woche auf 30 Prozent Ende der Woche gefallen. Auch die SPD ist interessanterweise in Mitleidenschaft gezogen worden, hat auch verloren. Gewonnen haben alle vier Oppositionsparteien. Aber es bleibt bei den Wählern hängen, dass dieser Streit die Regierung insgesamt lähmt." Dass die CSU so hoch mit dem Thema Flüchtlingspolitik pokert, kann Matuschek nicht nachvollziehen. "Wenn die CSU sagt, sie behandelt das wichtigste Thema aus Sicht der Menschen und sie handelt daher gemäß der Mehrheit der Wähler, dann ist das so überhaupt nicht richtig, sondern zwei Drittel sagen uns, die Flüchtlingsfrage ist für sie nicht das wichtigste Thema, sondern es gibt andere Themen, die genauso wichtig oder wichtiger sind als das Flüchtlingsthema. Ich habe ja einige genannt, Außenpolitik, Trump, Europa, andere, die den Leuten mehr auf den Nägeln brennen im Moment." Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder legte im Streit mit der Schwester CDU am Freitag noch einmal nach. "Politik muss zwei Dinge schaffen. Einerseits Überzeugungen haben und andererseits die auch umsetzen. Nur so wird Glaubwürdigkeit erzeugt, und ein bisschen ist Bayern das Gegenmodell zu Berlin. Dort merkt man, dass nach 100 Tagen die große Koalition sich schwertut, Dinge umzusetzen. Und deshalb wollen wir auch zeigen, dass man Politik aus einem Guss machen kann, so wie in Bayern." Die Frage, ob die GroKo angesichts der Spannungen halten wird, beschäftigte auch die Journalisten bei der Libanon-Reise der Bundeskanzlerin am Freitag. Hierzu sagte Merkel in Beirut: "Also, erstens arbeite ich dafür, dass die Koalition ihre Aufgaben, die sie sich im Koalitionsvertrag gestellt hat, auch erfüllen kann. Und da haben wir vie zu tun, einiges auch schon geschafft. Und zu dem Treffen am Sonntag: Es handelt sich in Brüssel um ein Beratungs- und Arbeitstreffen, bei dem es keine Abschlusserklärung geben wird." Für Sonntag ist ein EU-Migrations-Treffen in Brüssel geplant. In der folgenden Woche findet dann der EU-Gipfel statt. Bis dahin hat die CSU der Kanzlerin eine Frist in der Flüchtlingsfrage eingeräumt.