Gruseliger Fund im US-Bundesstaat Georgia: Bei Renovierungsarbeiten in der Stadt Valdosta wurden etwa 1000 menschliche Zähne in der Wand eines Gebäudes gefunden. Im Internet waren schnell die wildesten Spekulationen und Theorien zu lesen. Der Fund scheint jedoch eine recht plausible Erklärung zu haben: In dem um 1900 errichteten Gebäude waren diverse Zahnärzte tätig, bevor es für Geschäftsräume genutzt wurde. Die Zähne sollen nun dokumentiert und dann in einem Museum ausgestellt werden.