Das Wasser in der Seine stieg am Sonntag weiter, wenn auch langsamer als befürchtet. Die Höchststände wurden nach Angaben der Behörden am Montag erwartet. Die Rekordmarken vom Julie 2016 werden nach Einschätzung der Experten aber wohl nicht erreicht werden, damals gab es wegen der Überflutungen mehrere Tote und Verletzte. Es entstanden Schäden in Milliardenhöhe. Bis Sonntagmittag mussten rund 1500 Menschen im Großraum Paris ihre Wohnungen wegen der Flut verlassen. Die Schifffahrt auf der Seine wurde wegen des Hochwassers unterbrochen, mehrere Bahnhöfe der Vorortbahn wurden gesperrt. Nach dramatischer sah die Lage in einigen Vororten der Millionenmetropole aus. In Villeneuve-Saint-George waren Straßen überflutet. Viele Einwohner kamen nicht mehr in ihre Häuser. Rettungskräfte waren mit Booten unterwegs. Die Behörden hier sind in Alarmbereitschaft. Das Hochwasser ist auf heftige Regenfälle im Dezember und Januar zurückzuführen. Experten gehen davon aus, dass es nur langsam zurückgehen wird.