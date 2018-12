In Sankt Augustin ist eine vermisste 17-Jährige tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei lag sie leblos in einer kommunalen Unterkunft, in der Flüchtlinge und Wohnungssuchende leben. Ein 19-jähriger Mann mit deutscher und kenianischer Staatsangehörigkeit ist als Tatverdächtiger festgenommen worden. Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei erklärte: "Der 19-jährige Deutsch-Kenianer ist seit vielen Jahren hier in Deutschland. Er lebt in einer Unterkunft, in der auch Wohnungssuchende untergebracht sind und er ist für uns noch nicht einschlägig in Erfahrung getreten." Laut Scholten habe der Verdächtige die Tat nicht abgestritten. Die 17-Jährige aus Unkel im benachbarten Rheinland-Pfalz galt seit Freitag als vermisst. Zwei Tage später, fanden Spaziergänger persönliche Gegenstände des Mädchens an einem Weiher in Sankt Augustin und informierten die Polizei. Daraufhin begann eine großangelegte Suchaktion unter anderem mit Hubschrauber, Suchhunden und Tauchern. „Parallel haben wir soziale Kontakte überprüft mit der Polizei in Rheinland-Pfalz. Das heißt wir haben versucht rauszubekommen, wo kann sich die 17-Jährige aufhalten und mit wem trifft sie sich". Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die 17-Jährige und der Tatverdächtige erst kurze Zeit kannten und seine Wohnung in der Unterkunft gemeinsam aufsuchten.