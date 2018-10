Reifenspuren und eine verwüstete Böschung. Überbleibsel eines tödlichen Unfalls im US-Bundesstaat New York. Zwanzig Menschen kamen hier am Wochenende nahe der Kleinstadt Schoharie um Leben, nachdem eine vollbesetzte Limousine über eine Kreuzung hinausgeschossen war und zwei Fußgänger erfasst hatte. Chris Fiore, stellvertretender Superintendent der Landespolizei New York. "Die Limousine ist über die Kreuzung in einen Parkplatz gefahren und hat einen SUV getroffen, der dort abgestellt war. Zwei Fußgänger, die in der Nähe standen, wurden ebenfalls mitgerissen und getötet." Die Passagiere sollen auf dem Weg zu einer Überraschungsparty gewesen sein, darunter zwei jungvermählte Paare und deren Angehörige. Das nationale Amt für Sicherheit im Straßenverkehr schickte ein Team zur Untersuchung. "Zwanzig Todesopfer sind entsetzlich. Ich bin seit zwölf Jahren im Vorstand. Das ist einer der größten Verluste, die wir seit langer Zeit haben." Ermittler suchen nun nach Hinweisen auf die Ursache des Crashs. Dazu soll der Unfallhergang nachgestellt werden. Die Namen der Opfer wurden zunächst nicht veröffentlicht.