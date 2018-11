In Warschau haben am Sonntag rund 200.000 Menschen an die Unabhängigkeit Polens vor 100 Jahren erinnert. An dem Marsch beteiligten sich auch rechtsextremistische Gruppen und Neofaschisten aus Italien. Spruchbänder weißer Rassisten wie im vergangenen Jahr waren dieses Mal nicht zu sehen. Vertreter der Regierung nahmen in einiger Entfernung teil. Der Marsch hatte eine Debatte darüber ausgelöst, ob die regierende PiS-Partei stillschweigend Gruppen mit Wurzeln in der faschistischen und antisemitischen Szene ermutigt. Die Partei ist seit 2015 an der Macht. Kritiker werfen ihr vor, auf eine autoritäre Herrschaft hinzusteuern. In Europa ist Polen zunehmend isoliert.