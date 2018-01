Für El Salvador dürften härtere Zeiten anbrechen, hier Bilder aus der Hauptstadt San Salvador: Die US-Regierung treibt die Verschärfung ihrer Einwanderungspolitik voran. Etwa 200.000 Salvadorianer verlieren im September kommenden Jahres ihre vorübergehenden Aufenthaltsgenehmigung und stehen nicht mehr unter besonderem Schutz, wie die Regierung von US-Präsident Donald Trump am Montag bekanntgab. Die Regierung von El Salvador sei erleichtert, dass das Programm wenigstens noch bis September 2019 seine Gültigkeit behalte. sagte Außenminister HUGO MARTINEZ: "Wir werden unermüdlich arbeiten, werden das fortsetzen mit dem Kongress der USA, um eine dauerhafte Lösung für diese 195.000 Landsleute zu erreichen, die jetzt in den USA arbeiten und leben. Dass wir jetzt einen gewissen Aufschub erreicht haben, ist sicher nicht zuletzt eine Anerkennung der harten Arbeit unserer Landsleute." Den besonderen Schutzstatus hatten seine Landsleute 2001 erhalten, nachdem zwei verheerende Erdbeben in El Salvador viele Menschen in dem Land in Mittelamerika obdachlos gemacht hatten.