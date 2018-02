Am Freitag sind die 23. Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang feierlich eröffnet worden. Es sind nach den Sommerspielen 1988 in Seoul die zweiten Olympischen Spiele in Südkorea. An den Spielen nehmen auch nordkoreanische Sportler teil. Die Athleten der beiden koreanischen Staaten zogen gemeinsam ins Stadion ein. Eine hochrangige Delegation unter anderem mit der Schwester von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un, Kim Yo Jong, war bei der Eröffnungsfeier, hier neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Viele Menschen in Pyeongchang machten sich bereits Hoffnungen auf eine Wiederannäherung von Süd- und Nordkorea. "Ich bin Koreaner, lebe aber in den Vereinigten Staaten. Es ist ein wirklich emotionaler Moment für mich zu sehen, wie die beides Koreas zusammenkommen. Ich weiß, dass Nordkorea nicht komplett teilnimmt, aber es ist eine schöne Geste. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es ein Anfang von vielleicht einem Auftauen der Beziehungen ist und dass es eine mögliche Annäherung sein könnte." "Ich habe diese Fans aus Nordkorea gesehen und das war wirklich cool. Es gab zwei verschiedene Taekwondo-Teams aus Nordkorea und Südkorea. Aber sie hatten einen gemeinsamen Teil in der Show. Das war wirklich cool." "Ich habe die beiden koreanischen Teams mit einer Flagge gesehen. Da dachte ich, wow, eines Tages könnten wir tatsächlich, nicht nur bei einer Olympiade, in der realen Welt, ein Korea wie ein Deutschland sehen. Wir könnten bald vereint sein, da fühle mich gut, wirklich gut." Die deutschen Olympiateilnehmer zogen hinter dem Nordischen Kombinierer und Fahnenträger Eric Frenzel ein. Insgesamt nehmen für Deutschland mehr als 150 Athleten in 15 Sportarten teil. Deutschland belegte bei den Spielen 2014 in Sotschi den 6. Platz. Die Winterspiele 2018 gehen bis zum 25. Februar.