HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Wir kommen voran mit dem Strukturwandel in Deutschland. Sie wissen, dass wir verabredet haben, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung begleitet wird durch eine massive Unterstützung der Entwicklung der bisherigen Braunkohlerevier. Ein Teil davon ist das Sofortprogramm, das jetzt schon losgehen soll. Wir haben uns mit den Ländern verständigt insgesamt 240 Millionen Euro dafür einzusetzen.... Alles das zusammen, was sich als sehr sinnvoll erweist, kann dann dazu beitragen, dass eine gute ökonomische Entwicklung in diesen Regionen stattfinden kann, vom Tourismus bis zur Industrie und damit zukunftsfähige Arbeitsplätze in den Revieren, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entstehen können."