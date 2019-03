Restriktive Gesetze gegen Abtreibung führen dazu, dass das Leben von Frauen stark beeinträchtigt oder gefährdet wird, so die Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation. Das zentralamerikanische El Salvador geht besonders streng gegen Abtreibungen vor. Alba Rodriguez, Cintihia Rodriguez und Maria del Transito Orellana mussten dies am eigenen Leib erfahren. Die drei Frauen waren wegen Kindesmord zu einer 30-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Als sie aufgrund von Komplikationen bei der Schwangerschaft ins Krankenhaus gingen und dort ihr ungeborenes Kind verloren, wurde ihnen vorgeworfen, sie hätten versucht ihr Kind abzutreiben. Nun nahm das Oberste Gericht sein Urteil zurück und am Donnerstag kamen die Frauen unweit der Hauptstadt San Salvador frei. Sie wurden mit Applaus in Empfang genommen. "Wir danken der Bürgervereinigung und den nationalen und internationalen Organisationen, die uns unterstützt haben. Wir hoffen, dass der Staat auch erkennt, wie viele Frauen ebenfalls unschuldig im Gefängnis sitzen, und, so Gott will, frei kommen werden." Die Weltgesundheitsorganisation kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass strengere Gesetze nicht dazu führen, dass weniger Abtreibungen durchgeführt werden.