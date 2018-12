Die einen werden bei diesem Anblick begeistert sein - die anderen werden sich vor Grauen schütteln. Für Susanne und Thomas Jeromin gehört das aber einfach zu Weihnachten dazu. Schon Mitte August haben sie damit begonnen ihr Haus im niedersächsischen Rinteln weihnachtlich zu schmücken, pünktlich zum 1. Advent waren sie fertig. Jetzt sorgen 316 Tannenbäume, 316 Lichterketten und 42.000 Weihnachtskugeln für eine besinnliche Stimmung. Mehr ist auch mehr, sagt Weihnachtsfan Thomas Jeromin: "Es war für mich das Ziel, wirklich alles zuzunageln mit Weihnachtsklamotten. Und dann hat man halt die unmöglichsten Positionen, ob das nun die Wände sind oder an der Decke oder was auch immer, halt Bäume hinzustellen. Das war halt mein Ziel. Je mehr, desto besser." Auch das Schlafzimmer des Paares ist dabei nicht tabu. Im Laufe der Jahre ist einiges zusammengekommen. Dabei ist Thomas Jeromin immer offen für neue Trends. Hauptsache, ihm und seiner Frau gefällt es: "Ich finde es einfach total geil. Also ich finde die Weihnachtssachen, das Kaufen dieser Weihnachtssachen ist total schön, weil man immer wieder neue Sachen findet oder man wird halt manchmal schräg angeguckt, wenn man mal so 1.500 Kugeln auf einmal kauft oder so. Das ist einfach total schön." Noch vor zwei Jahren hatte Jeromin nur rund 100 Bäume aufgestellt. Ein Ausbau des Hauses hat Platz für mehr geschaffen. Mittelfristig sollen es 500 Weihnachtsbäume werden. Am Montag bekam die Familie eine Urkunde vom Rekord Institut für Deutschland RID - für die „meisten dekorierten Weihnachtsbäume an einem Ort". Das Ganze kostet natürlich am Ende auch ordentlich Strom. Doch das, so Jeromin, sei nicht mehr so schlimm wie in den Vorjahren. Er hat alle Lampen auf LED umgerüstet.