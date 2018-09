Was haben Pizzen, Ohrringe, Reifen, Kieferimplantate, Lkw-Ersatzteile und Verriegelungen für Flugzeugtüren gemeinsam? Sie alle können aus einem 3D-Drucker stammen. Die Technologie, die lange Zeit ausschließlich für die Herstellung von Prototypen verwendet wurde, kommt vor allem in der Industrie in Schwung. Das Berliner Startup BigRep, nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich der Kunststoff-3D-Großdrucker, verkauft seine Geräte etwa an den Keramikhersteller Villeroy & Boch, der damit Badewannen-Prototypen fertigt. Auch eine große Fluggesellschaft gehört zu den Kunden. Dem 3D-Druck gehöre die Zukunft, sagt BigRep-Mitbegründer und CEO Stephan Beyer: "Wir spüren, dass der Markt sehr aktiv geworden ist. Unsere Kunden haben die Technologie verstanden und wollen an die Potenziale dieser Technologie herankommen. Sie suchen aktive Partnerschaften. Wir sind eine deutsche Firma, Made in Germany ist für uns ganz wichtig. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden daran, ihnen zu helfen, ihre Vorteile aus dieser Technologie herauszuziehen." Schicht für Schicht wird das Material - vor allem Kunststoff, aber auch Metall - beim 3D-Druck aufgetragen. Die Vorteile: Komplexe Strukturen können absolut passgenau in einem Guss gedruckt werden. Statt mehrerer Bauteile, die zusammengefügt werden müssen, kann ein einziges produziert werden. Das spart Material und Gewicht. Einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young zufolge rechnen 38 Prozent der Firmen damit, dass 3D-Druck bis 2021 Teil ihres Produktionsprozesses wird. Bis sich das gesamte 3D-Potenzial entfalte, müsse aber noch einiges passieren, sagt Beyer: "Wir brauchen Technologien, die noch schneller, noch kostengünstiger Teile herstellen können. Das ist ein Element. Wir brauchen aber noch etwas anderes, das ist dann auch, ich sag mal Ausbildung. Wir brauchen Leute, die in der Lage sind, Produktdesigns zu schaffen, die für 3D-Druck optimiert sind." Unterdessen kündigte Airbus an, erstmals ein Bauteil mittels 3D-Druck in Serie herzustellen. Bald würden die Verriegelungswellen für Türen des Passagierflugzeugs A350 aus dem Metall-3D-Drucker kommen, hieß es. Das gedruckte Bauteil sei um 45 Prozent leichter und um ein Viertel günstiger in der Herstellung.