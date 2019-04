Bühne frei für Oratilwe Hlongwane, den offiziell jüngsten DJ der Welt. Gerade einmal sechs Jahre ist der kleine Südafrikaner alt, doch wenn er als DJ Arch Junior an die Mixer tritt, gibt es kein Halten mehr. O-TON LESEJA MARABA, KONZERTBESUCHER: "Er ist der beste von allen!" O-TON KEITUMETSI MOEMA, KONZERTBESUCHER: "Seine Technik beim Mixen ist einfach krass. Man könnte schwören, dass man zur Musik von einem erwachsenen DJ tanz, der schon lange im Geschäft ist." Sein Vater arbeitet als Sportlehrer in Johannesburg und produziert selbst Musik. Schon mit 8 Monaten begeisterte sich Oratilwe für die DJ-App auf dem iPad. Als er mit zwei 2 Jahre zum ersten Mal Platten auflegte, bemerkte der Vater das besondere Talent. O-TON GLEN HLONGWANE, VATER: "Als er größer wurde, hatte ich ein paar Decks zu Hause herumstehen. Und er kam immer dazu, wenn ich diese verrückten Sachen machte. Er sah zu, was ich tat, und er machte es nach. Eines der Videos, die ich zu Hause aufnahm, ging viral. Die Leute drehten durch und sagte: Der hat Talent, du musst unbedingt was damit machen. Die Fernsehsendung "Das Supertalent" meldete sich und wollte, dass er mit macht. Er gewann die Show und ist seitdem ein Superstar. Stimmt's?" DJ Arch legt heute im Radio, auf Feiern und Firmenveranstaltungen auf. Und das macht dem kleinen sichtlich Spaß. O-TON ORATILWE HLONGWANDE, DJ ARCH: "Meine Lieblingsmusik ist House, weil ich die Leute gerne zum Tanzen und Kreischen bringe." Sein Talent hat ihm bereits viele Reisen ermöglicht. Unter anderem hat der sechsjährige schon Spanien, Botswana und Saudi-Arabien besucht. Und in Kürze reist DJ Arch sogar China, um Südafrika bei der Sendung "World's Got Talent" zu vertreten.