Die Lola hatte gerufen und alle waren sie gekommen. Natürlich auch um Preise abzuräumen. Das gelang am Freitagabend vor allem Regisseurin Emily Atef und ihrem Team mit "3 Tage in Quiberon". Im Mittelpunkt steht dabei die Schauspiellegende Romy Schneider, verkörpert von Marie Bäumer. Sie wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. "Danke. Ich kann nur immer wieder sagen: Es ist der Preis der künstlerischen Filmfamilie, es ist bestimmt der berührendste Preis. Und ich vermute, dass Romy Schneider sich so gesehnt hat, aus ihrem Land diese Auszeichnung zu bekommen." Atefs Film bekam insgesamt sieben Preise, auch für die beste Regie. Franz Rogowski wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, für seine Rolle in der Liebesgeschichte "In den Gängen". "Ich danke meiner Familie sehr, weil denen ist das alles, was hier passiert, total unwichtig. Die haben mir vorher schon gemocht." Für den Preis "Beste männliche Nebenrolle" bedankte sich Robert Gwisdek mit einer Rede direkt aus dem Krankenhaus. Seine kleine Tochter war am Freitagabend dabei, das Licht der Welt zu erblicken. Auch zur Begeisterung von Opa Michael Gwisdek. Den Abend eröffnet hatte Iris Berben, als Präsidentin der Deutschen Filmakademie - mit ernsten Worten und einer Botschaft an eine bestimmte Sorte Mann. "Es gibt, die die durch Einschüchterung und Mobbing, Angst und Unsicherheit verbreiten. Und denen sei gesagt: Eure Zeit ist vorbei." Eine Lola für das Beste Drehbuch bekamen Fatih Akin und Hark Bohm für „Aus dem Nichts", Bohm erhielt außerdem die Ehrenlola. Der meistausgezeichnete Film der Lola-Saison 2018, "3 Tage in Quiberon" war auch auf dem roten Teppich Gesprächthema, so etwa bei Bäumers Cast-Kollegen Charly Hübner. "Und dass jetzt die Emily für all Ihre Mühe, dieses Ding hinzukriegen jetzt so gefeiert wird, mit all diesen Nominierungen, dass Marie für dieses Wagnis, sich so mit Romy Schneider einzulassen, so gefeiert wird, dass wir anderen auch die Ehrungen erhalten, dass ist doch einfach nur sensationell schön." Ausgezeichnet oder nicht - auf dem Teppich hatten alle Gäste die Gelegenheit, das Objekt der Begierde, die Lola aus der Nähe zu betrachten. Der Deutsche Filmpreis wurde am Freitag zum 68. Mal verliehen. Die Regisseurin Emily Atef will es am Freitagabend mit ihrem Team so richtig krachen lassen. Ihr Werk "3 Tage in Quiberon" geht mit zehn Nominierungen ins Rennen um die Goldenen Lolas beim Deutschen Filmpreis 2018, unter anderem in den Königsdisziplinen "Bester Film" und "Beste Regie". Sie sei super aufgeregt, aber auch super glücklich, sagte Atef vor der Gala in Berlin am frühen Abend zu Reuters TV. "Den ganzen Abend kann ich einfach mein Team auch anschauen und wir fiebern alle zusammen und es ist ein tolles Gefühl, auch dass er im Kino ist und jetzt so gut ankommt, das ist einfach toll." Vor allem Marie Bäumer, die in dem Film die Schauspiellegende Romy Schneider verkörpert, gilt als Favoritin für die beste Hauptdarstellerin. Ihr Filmkollege Charly Hübner kann sich in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" Chancen ausrechnen, hat da mit Robert Gwisdek allerdings Konkurrenz aus dem eigenen Team. "Dass jetzt die Emily für all Ihre Mühe, dieses Ding hinzukriegen jetzt so gefeiert wird, mit all diesen Nominierungen, dass Marie für dieses Wagnis, sich so mit Romy Schneider einzulassen, so gefeiert wird, dass wir anderen auch die Ehrungen erhalten, dass ist doch einfach nur sensationell schön." Zwei Lolas standen schon vor Beginn der Gala fest: Der Publikumspreis geht an Lena Schömann und Bora Dagtekin für ihren Kassenschlager "Fack Ju Göhte 3", eine Auszeichnung für sein Lebenswerk bekommt der Schauspieler und Drehbuchautor Hark Bohm. Er kann sich darüber hinaus auch Hoffnungen auf einen Preis für das beste Drehbuch zu "Aus dem Nichts" machen, zusammen mit Co-Autor und Regisseur Fatik Akin. Das Drama um einen rechtsradikalen Bombenmord ist insgesamt fünfmal nominiert. Der Deutsche Filmpreis wird in diesem Jahr zum 68. Mal verliehen. Die Lolas gelten als die renommiertesten Auszeichnungen für den deutschen Film. Wer die begehrten Statuetten bekommt, entscheiden die mehr als 1.900 Mitglieder der Deutschen Filmakademie.