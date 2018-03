Im Mittelmeer am Wochenende, in den internationalen Gewässern draußen vor der Küste Libyens: Laut der Hilfsorganisation SOS Mediterrenee wurden hier gerade 72 Migranten aus zwei Booten gerettet. Einer der Flüchtenden sagt, er heiße Adriano und stamme aus dem Sudan: "Wir waren in Libyen gestartet. Wir wollten hinüber nach Italien. Wir waren 18 Stunden unterwegs, mit einem Schlauchteil, kein richtiges Boot." Der Hilfsorganisation zufolge komme die Geretteten aus zwölf Ländern, vor allem aus dem Westen Afrikas. Demzufolge wurden hier auch drei Frauen gerettet sowie 14 unbegleitete Minderjährige. Die Überlebenden sagten, mehr als zwanzig aus ihrer Gruppe seien ertrunken, weil ihr Holzkanu gesunken sei. Etwa 90 andere Flüchtende seien von der lybischen Küstenwache zurück nach Afrika gebracht worden, Seit die libysche Führung den Druck auf Flüchtende erhöht, sich nicht nach Europa zu bewegen, ist die Zahl derjenigen deutlich gesunken, die vor allem in Italien auf der anderen Seite des Mittelmeeres ankommen. Italienische und libysche Küstenwache arbeiten mittlerweile relativ eng zusammen in diesem Sinne. Andererseits hat die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen im Dezember damit begonnen, einige Flüchtende legal von Libyen nach Italien zu bringen, aus Internierungslagern - die Zustände dort werden von vielen Menschenrechtsgruppen als unmenschlich bezeichnet.