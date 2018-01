Die 83. Internationale Grüne Woche ist am Freitag in Berlin offiziell eröffnet worden. Bundeslandwirtschaftminister Christian Schmidt sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller waren mit vor Ort. Aber auch Demonstranten, die lautstark verkündeten, dass Tiere Rechte hätten. Partnerland auf der Landwirtschafsmesse in diesem Jahr ist Bulgarien. Nach eigenen Angaben handelt es sich um die weltweit größte Leistungsschau von Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Gartenbau. In den Messehallen unterm Funkturm in Berlin präsentieren 1.650 Aussteller aus 66 Ländern mit ihren Produkten. Bundeslandwirtschaftminister Christian Schmidt von der CSU mit seiner Einschätzung dieser Veranstaltung: "Landwirtschaft gehört in die Mitte der Gesellschaft. Landwirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern trägt zur Ernährungssicherung für uns die größte Verantwortung, gemeinsam mit der Wertschöpfungskette. Es bedarf Innovation. Die Gesellschaft hat Blickwinkel auf Themen, die auch die Landwirtschaft haben. Wir werden deswegen in diesem Jahr das Thema Tierwohl sehr stark im Mittelpunkt haben, wir werden das Thema Ackerbau und Ackerbaustrategie im Mittelpunkt haben." Dass einige Organisationen, mit der aktuellen Politik nicht einverstanden sind, konnte man dann auch hier sehen. Denn begleitet wurde die Eröffnung am Freitag von einer Protest-Aktion von Greenpeace. Besucher der Messe können nun vom 19. bis zum 28. Januar die rund 120.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in Berlin besuchen und sich gerne ihr eigenes Bild machen.