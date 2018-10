Tova Ringer ist 93 Jahre alt, Urgroßmutter, und sie hat den Holocaust überlebt. Am Sonntag wurde sie in Haifa in Israel zur "Miss Holocaust Survivor" gekrönt. Diese Miss-Wahl hat Tradition, man möchte mit diesem Schönheitswettbewerb jenen Frauen eine besondere Ehre erweisen, die den Massenmord durch die Nazis überlebt haben. Die diesjährige Siegerin Tova Ringer sagte: O-Ton: Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Alter eine Schönheitskönigin sein würde." Ein Dutzend Damen bewarben sich diesmal um die spezielle Auszeichnung. Einige Kritiker und auch einige Überlebende monieren, dass solch ein Wettbewerb das Gedenken an die etwa sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden womöglich in merkwürdigem Licht erscheinen lasse. Aber viele hier scheinen es als eine mögliche Art des Gedenkens zu verstehen - eine bewusst andere Art.