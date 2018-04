Bisher waren die vier Stars der legendären Popgruppe ABBA lediglich in einer Ausstellung vereint, doch das hat sich nun offenbar geändert. Das haben Björn, Agnetha, Benny und Anni-Frid am Freitag mitgeteilt. Nach mehr als 35 Jahren "Pause" haben sie neue Songs aufgenommen, im Dezember die ausgestrahlt werden. Mit 375 Millionen verkauften Alben und Singles ist ABBA eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten. Sie brachten zwischen 1973 und ihrer Trennung 1982 neun Studioalben heraus. Mit "Waterloo" gewannen sie den Eurovision Song Contest 1974. Einer von zwei Songs, "I Still Have Faith in You", soll von digitalen Avataren in einem TV-Special performt werden. Die Stars, die nun in ihren 60ern und 70ern sind hatten Jahrzehntelang jeden Wunsch nach einer Wiedervereinigung zurückgewiesen.