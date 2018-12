An Mandarinen hat Irina Kobalia aus Abchasien keinen Mangel - so wie viele ihrer Händlerkollegen, die die leuchtend orangefarbenen Früchte auf dem Markt im russischen Sotschi verkaufen. Die Zeit um Weihnachten und Neujahr ist Hochsaison für Mandarinen. In vielen russischen Familien gehört die Zitrusfrucht traditionell am Silvesterabend auf den Tisch und dieses Jahr können sie sich auf ein besonders reichhaltiges Angebot freuen. Die Bauern in der autonomen Republik Abchasien melden eine Rekord-Mandarinenernte. "Letztes Jahr war die Ausbeute gering, knapp 30 Prozent im gesamten Garten. Dieses Jahr sind es wahrscheinlich 150 Prozent. Die Leute haben gar nicht genug Zeit, die Früchte zu pflücken, wir kommen nur schrittweise hinterher. Wir bringen sie ins Lager und dann durch den Zoll über die Grenze nach Russland." Im vergangenen Monat habe Russland zweieinhalb Mal so viele Mandarinen aus Abchasien importiert, wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichtete die Zeitung Rossiyskaya Gazeta am Montag unter Berufung auf den russischen Zoll. Diese Kundin aus dem russischen Krymsk ist extra nach Sotschi gereist, um sich die Pracht anzusehen. "Ich bin zum ersten mal hier und denke, es ist ein Mandarinen-Paradies. Da kann man nicht widerstehen, sie sind so köstlich, süß und natürlich." Irina Kobalia freut der rege Zuspruch. "Es bedeutet nicht, dass wir jetzt alle Millionäre werden. Aber wir werden schon ein bisschen Geld machen." Der Mandarinen-Segen kommt für Abchasien genau zu richtigen Zeit. 2017 hatte eine Insektenplage verheerende Folgen für die Obst und Haselnussproduktion in der von Georgien abtrünnigen Republik. Die Bauern verloren zum Teil mehr als die Hälfte ihres Einkommens. Nun können sie sich über ein schönes Weihnachtsgeschäft freuen.