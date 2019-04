Das Problem ist lange bekannt: Es gibt zu wenig Organspender in Deutschland. Längst nicht alle, die auf ein lebenswichtiges Organ warten, bekommen am Ende auch eins. Um das zu ändern, hat eine Gruppe Parlamentarier um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Zentraler Begriff ist hier die doppelte Widerspruchslösung. Das heißt: Jeder gilt nach seinem Tod automatisch als Organspender. Wer das ablehnt, muss sich in einem Register eintragen. Auch Angehörige sollen noch im Sinne des Verstorbenen widersprechen können. Er freue sich auf die kommende Debatte, sagt Spahn: "Es gibt da kein Schwarz oder Weiß, sondern es ist am Ende ein Abwägen zwischen der Frage, dass 10.000 Menschen warten, wir einen Tiefstand bei der Zahl der Organspende in 2017 hatten, von dem wir auch noch nicht weit wieder weg sind, von dem nicht unwichtigen, sondern sehr wichtigen Argument, dass jeder von uns morgen auf ein Organ angewiesen sein könnte, auf eine Organspende, und wahrscheinlich voller Hoffnung wäre, eines zu bekommen." Auch Lauterbach sieht in der doppelten Widerspruchslösung ein geeignetes Instrument, um die Zahl der Organspender zu erhöhen. "Und ich sage einmal, für das Problem, was wir in Deutschland haben, ist die Widerspruchslösung die richtige Arznei. Und zwar deshalb, weil es nicht genug Beschäftigung mit dem Thema vorab gibt, aber eine sehr positive Grundeinstellung und ein jetzt auch gut funktionierendes Verfahren. Das heißt, die Bedingungen in Deutschland, dass die Widerspruchslösung jetzt einen Unterschied machen würde, sind besonders gut." Bei einer Straßenumfrage in München stieß der Vorschlag von Spahn, Lauterbach und Co. auf gemischte Reaktionen: "Ich finde, das sollte schon freiwillig bleiben. Sollen sie halt mehr Reklame dafür machen. Also, mich hat einer angeworben, den habe ich im Wartezimmer beim Arzt kennengelernt, der ist gerettet worden durch ein Organ. Und da habe ich mich sofort verpflichtet gefühlt. Und ich habe einen Ausweis hier." "Im Grunde genommen finde ich das eigentlich ganz gut, weil es kann ja jemandem anderes das Leben retten, ja. Und ich persönlich, wenn ich sterbe, ich möchte auch, dass ich jemand anderes das Leben retten kann." "Ich persönlich würde es vielleicht machen, aber ich glaube, grundsätzlich kann man keinen Menschen irgendwie verpflichten dazu, so was zu tun." Auch im Bundestag gibt es Bedenken. Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Abgeordnete fast aller Parteien wollen eine bessere Aufklärung und am Ende eine freiwillige Entscheidung der Bürger. Wann der Bundestag über die unterschiedlichen Ideen abstimmen wird, ist noch offen.