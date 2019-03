Schwups, da war das Licht aus. Am späten Samstagabend schaltete Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Lichter des Pariser Wahrzeichens für eine Stunde ab. Die sogenannte Earth Hour geht auf die Initiative der Umweltschutzorganisation WWF zurück und soll Menschen weltweit am die Gefahren des Klimawandels erinnern. In Paris war der Aktion eine Podiumsdiskussion über die Erderwärmung vorangegangen. Auch die Beleuchtung des Brandenburger Tors in Berlin wurde vorübergehend abgeschaltet, ebenso das Empire State Building in New York City und die Lichter der Akropolis in Athen. Rund 200 bekannte Gebäude rund um den Globus waren Teil der Aktion.