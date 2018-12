Endlich wieder Besuch für Alexander Gerst und seine Kollegen. Die Crew der Internationalen Raumstation bekam am Montag Verstärkung. Die US-Astronautin Anne McClain, der Kanadier David Saint-Jacques und der russische Kosmonaut Oleg Kononeko trafen mit ihrer Sojus-Kapsel an Bord der ISS ein. Es ist die erste bemannte Mission zur Raumstation seit dem Fehlstart einer Sojus-Rakete im Oktober. Damals musste die Crew an Bord den Flug wegen einer Panne nach zwei Minuten abbrechen und mit ihrer Kapsel notlanden. Der Start am Montag sowie das Andockmanöver verliefen hingegen reibungslos. Die neuen Kollegen sind die Ablösung der aktuellen ISS-Crew unter der Leitung von Kommandant Gerst. Der deutsche ESA-Astronaut sowie seine Kollegen, Serena Aunon-Chancellor und Sergej Prokopjew sollen am 20. Dezember zur Erde zurückkehren.