Lange Schlangen am Dienstag vor einem Wahllokal in Arlington, im US-Bundesstaat Virginia. Im Vorfeld der ersten Kongresswahlen, seit Donald Trump im Weißen Haus die Macht hat, hatte sich eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Experten rechnen mit einer Beteiligung von insgesamt 45 Prozent, so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Traditionell nutzen die Wähler die Gelegenheit, um mit dem Präsidenten abzurechnen. Das wird auch hier in Virginia deutlich: "Ich erhoffe mir mit Sicherheit, dass die Regierung damit anfängt, Dinge zu tun, von denen ich will, das sie sie tut. Ich habe das Gefühl, dass die Politik sich in den letzten Jahren so verändert hat, das ich nicht mehr zustimmen kann. Ich hoffe, dass ich das mit meiner kleinen Stimme verändern kann." "Ich persönlich habe das Gefühl, dass er das Land eher spaltet als es zu vereinen." Der so kritisierte Trump hatte sich in einem Interview mit Sinclair Broadcasting, einem der größten Rundfunkunternehmen in den USA, ungewohnt selbstkritisch geäußert. Auf die Frage, ob er irgendetwas in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit bereue, sagte er: "Ich würde sagen: den Ton." Er würde viel lieber einen "sanfteren Ton" anschlagen. Aber er habe das Gefühl, dass er keine andere Wahl habe. Er sei nicht glücklich über den derzeit boshaften Umgang in der Politik. Aber das liege am Wahlkampf.