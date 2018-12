Ein "Schwarzer Tag" in mancher Hinsicht für die Steinkohlekumpel hier in Nordrhein-Westfalen. Es ist das Ende einer Ära - und genau so fühlt es sich für Kumpel wie Stefan Hellermann und Holger Lange an hier in Ibbenbüren, wo am Dienstag letztmals Steinkohle gefördert wurde: O-TON KUMPEL STEFAN HELLERMANN ("Ja, das ist ein Gefühl wie auf einer Beerdigung. Das letzte Stück Kohle ist hochgekommen, man weiß genau, jetzt ist es für ewig zu Ende.") O-TON KUMPEL HOLGER LANGE ("Das ist richtig traurig.") Das Bergwerk in Ibbenbüren ist mit dem Bottroper Werk Prosper-Haniel die letzte Zeche in Nordrhein-Westfalen. Für beide ist Ende des Jahres 2018 Schluss, wenn der subventionierte Bergbau in Deutschland ausläuft. Für die Menschen hier eine Riesenherausforderung: O-TON KUMPEL HOLGER LANGE ("Die ganzen Kumpels, die ganze Zugehörigkeit, man trifft sich jetzt immer noch privat oder über WhatsApp-Gruppen, Weihnachtsfeiern und so, der ganze Zusammenhalt mit den Leuten bleibt.") O-TON KUMPEL STEFAN HELLERMANN ("Das Bergwerk spielt hier immer mit eine Rolle, beim Sport, beim Kegelverein, beim Schützenverein. Man hat irgendwo seine Kollegen getroffen und man fühlte sich überall zu Hause.") Mit dem Ende des Steinkohlebaus an Rhein und Ruhr endet auch eine jahrhundertelange Tradition. Dank der Kohle entwickelte sich das Ruhrgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg zum größten Industrierevier der jungen Bundesrepublik Deutschland und trug maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung der so genannten Wirtschafts-Wunder-Jahre bei. In den Hochzeiten des Steinkohle-Bergbaus arbeiteten mehr als eine halbe Million Menschen im Bergbau.