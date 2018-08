Die Schlange vor dem Museum für Afroamerikanische Geschichte in Detroit war am Dienstag sehr lang. Hunderte Fans von Aretha Franklin wollten sich von ihrer "Queen of Soul" verabschieden. Nach Berichten von lokalen Medien hatten einige von ihnen vor dem Museum kampiert, um einen guten Platz zu bekommen. Die verstorbene Sängerin ist in einem goldenen Sarg im Museum aufgebahrt. Hier soll ihre Leiche noch bis Mittwochabend zu sehen sein. Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben. Sie hatte Generationen von Sängerinnen beeinflusst und war auch ein Aushängeschild der schwarzen Bürgerrechts- und der Frauenbewegung: "Ich habe mich einfach verpflichtet gefühlt zu kommen, weil ich mit dem Soundtrack ihrer Musik aufgewachsen bin. Ich wollte ihr für ihr Vermächtnis danken, für ihre Beiträge zu den Bürgerrechten und für ihre Dienste an der Menschheit. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich hier sein musste. Es hat mein Herz gebrochen, als ich gehört habe, dass sie gestorben ist. Sie war ein Schatz, das war sie wirklich." "Traurig und glücklich zugleich, weil sie nicht mehr leiden muss. Aber wir haben ihre Musik, wir haben ihre Musik für immer. Deshalb ist es einerseits traurig aber auch gut. Wir werden sie vermissen. Aber wir haben ihre Musik." Vor dem Museum in Detroit war die Musik von Aretha Franklin allgegenwärtig. Und sorgte dafür, dass die Menschen in der Warteschlange neben Trauer auch Glücksgefühle empfinden konnten. Am Donnerstagabend soll in Detroit ein Gratiskonzert zu Ehren der "Queen of Soul" gegeben werden.