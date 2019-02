König der Haute Couture, Modezar und Visionär - Für Karl Lagerfeld ist kaum eine Beschreibung zu groß. Wie das Modehaus Chanel mitteilte, verstarb der Designer, der die Modewelt über Jahrzehnte maßgeblich prägte, am Dienstag. Lagerfeld kam in Hamburg zur Welt. 1954 gewann er mit einem Entwurf für einen Mantel einen Wettbewerb, und erhielt daraufhin eine Stelle beim französischen Designer Pierre Balmain. Anschließend arbeitete er für das Modehaus Chloe, bevor er zur italienischen Marke Fendi wechselte. Ab 1983 war Lagerfeld Kreativdirektor bei Chanel. Dort erlangte er bald den Status einer Legende und wurde mit Spitznamen wie "Kaiser Karl" bedacht. Das Revival von Chanel in den 1980er Jahren wird maßgeblich Karl Lagerfeld zugeschrieben. Unverkennbar war er durch sein Outfit, das aus dunkler Sonnenbrille, weiß gepudertem Zopf, schwarzem Anzug und einem Hemd mit Vatermörderkragen bestand. Zeitweilig gehörte auch ein Fächer dazu. Berühmt wurde er auch für seine bissigen Äußerungen und seine Selbstironie. Nach dem Bekanntwerden des Todes von Karls Lagerfeld ist, verneigte sich Welt vor der Modeikone. Claudia Schiffer, jahrelang die Muse von Lagerfeld, teilte mit, Karl Lagerfeld sei das gewesen, was Andy Warhol für die Kunst war. Er sei der einzige Mensch gewesen, der aus Schwarz und Weiß etwas Farbenfrohes herstellen konnte. Der Vorstandschef von Chanel Alain Wertheimer sagte, Lagerfeld sei dank seines kreativen Genies, seiner Großzügigkeit und seiner außergewöhnlichen Intuition seiner Zeit voraus gewesen. Er habe maßgeblich zum weltweiten Erfolg des Modehauses beigetragen. Auch Schauspielern, Sängerinnen und anderen Prominenten verabschiedeten sich auf den sozialen Netzwerken. Virginie Viard, seit über 30 Jahren engste Mitarbeiterin von Lagerfeld, soll nun die kreativen Arbeiten für die Kollektionen übernehmen. Französische Medien berichteten, Lagerfeld sei am Dienstagmorgen gestorben, nachdem er am Vorabend in ein Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine in der Nähe von Paris eingeliefert worden sei. Gerüchte über seinen Gesundheitszustand hatten bereits die Runde gemacht, nachdem er der Januar-Show von Chanel in Paris ferngeblieben war. Über sein Alter hatte Lagerfeld die Welt stets im Unklaren gelassen. Es gilt als wahrscheinlich, dass er im Jahr 1933 geboren wurde, doch auch 1935 und 1938 kursierten in den Medien als Geburtsjahre. Karl Lagerfeld wurde 85 Jahre alt.