Am zweiten Tag der dramatischen Rettungsaktion in der thailändischen Tham Luang Höhle konnten offenbar vier weitere Jungen geborgen werden. Ein Augenzeuge berichtete von vier Personen, die zu wartenden Krankenfahrzeugen gebracht worden sein. Damit wären nun acht der ursprünglich 13 in der Grotte eingeschlossenen Personen in Sicherheit. Am Sonntag waren vier Kinder von Rettungstauchern aus der in Teilen überfluteten Höhle begleitet worden, in der sie zuvor rund zwei Wochen gefangen waren. Ihnen gehe es soweit gut, sie befänden sich im Krankenhaus, hieß es von offizieller Seite. Nach Angaben des Einsatzleiters wurden die Kinder wegen der möglichen Infektionsgefahr zunächst noch nicht zu ihren Familien gelassen. Ihre Identität halte man vorerst geheim, aus Respekt vor den Angehörigen, deren Jungs noch in dem Höhlensystem ausharren müssten. Um dort rauszukommen, mussten und müssen die Mitglieder einer Fußballmannschaft im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr Trainer gemeinsam mit Tauchern enge, überflutete Höhlengänge durchqueren. Die Bergungsaktion war am Montag nach einer Pause zur Auffrischung der Sauerstoffvorräte und weiterer Vorbereitungsmaßnahmen wieder aufgenommen worden. Dabei sei das gleiche multinationale Rettungsteam wie am Vortag eingesetzt worden. Wegen vorhergesagter, starker Regenfälle für die kommenden Tage ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn weitere Niederschläge könnten die Gänge noch schwerer passierbar machen.