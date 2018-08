Noch immer laufen Rettungsarbeiten an der Brücke in Genua, bei deren Zusammensturz gestern fast vierzig Menschen zu Tode kamen. Bilder, die einem wohl schnell in den Sinn kommen, wenn man in Deutschland über eine Brücke fährt. Roman Suthold vom ADAC Nordrhein sagt, in Europa sei eigentlich überhaupt nicht damit zu rechnen, dass eine Brücke spontan zusammenbreche, immerhin seien die Sicherheitsstandards sehr hoch. Alle sechs Jahre gebe es für Brücken einen großen, alle drei Jahre einen kleinen TÜV, sagt Suthold. „Dazu kommen noch jährliche, halbjährliche Begehungen von den zuständigen Baulastträgern. Da ist also aus meiner Sicht die Möglichkeit nicht gegeben, dass eine Brücke spontan zusammenbricht." Allerdings gibt es auch in Deutschland mehrere Dutzend Autobahnbrücken in mangelhaftem Bauwerkzustand - nicht einsturzgefährdet, aber sanierungsbedürftig. Etwa die Leverkusener Brücke A1, die der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt 2014 besuchte. In Duisburg gebe es eine Brücke, die für LKWs komplette gesperrt ist, und auf der Sauerlandlinie A45 befänden sich viele Brücken, die gerade saniert werden. Auch der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, sagt in seinem Bundesland sei die Sicherheit der Brücken gegeben. „Bei uns in Hessen gibt es sogar Brücken, die per Fernüberwachung dauerhaft überprüft werden. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass sich keiner Sorgen machen muss, wenn er über eine Autobahnbrücke fährt." Die hier gezeigte Schiersteiner Brücke zwischen Wiebaden und Mainz wird gerade saniert. "Das Problem ist überall das gleiche: Die Spannbetonbrücken der 60er, 70er Jahre einerseits, die LKW-Belastung andererseits, die man damals niemals so vor Augen hatte und das führt dazu, dass es große große Probleme gibt. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt arbeiten wir daran." Die italienische Regierung macht den Autobahn-Betreiber für den Brückeneinsturz verantwortlich, will ihm die Lizenz entziehen und ihn an dem Aufbau beteiligen. Auch Suthold vom ADAC sieht in der Privatisierung ein Problem, "Private Betreiber haben immer erstmal eine Gewinnorientierung, eine Gewinnmaximierung, was für ein Unternehmen ganz normal ist. Da kann im Zweifel dann eine Kontrolle von Bauwerken beispielsweise hinten runterfallen." Die Bundesanstalt für Straßenwesen schätzt, dass zwei Prozent der deutschen Brücken in einem ungenügenden Zustand sind, das entspricht etwa 5000 Brücken.