Alltagstest für hardware-nachgerüstete Euro5-Diesel-Pkw: Der ADAC Württemberg hat die letzten sechs Monate untersucht, wie sich die Nachrüstung von Hardware auf die Funktions- und Leistungsfähigkeit auswirkt. Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technikzentrums in Landsberg am Lech fasste das Ergebnis am Montag in Stuttgart so zusammen: "Der ADAC hat in seinem Alltagstest über 50.000 Kilometer nachgewiesen, die SCR-Nachrüstung funktioniert mit Minderungsraten von bis zu 80 Prozent. Wir haben aber auch identifiziert, bei niedrigen Außentemperaturen unter 13 Grad Celsius sind häufig die Serien-Emissionen unserer Pkw viel zu hoch. Das heißt, selbst bei hoher Effizienz werden die Anforderungen des Gesetzgebers nur schwer erfüllt." Bei der Vorstellung des Ergebnisses war auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen zugegen und zeigte sich vorsichtig optimistisch: "Die Hardware-Nachrüstung ist machbar und sie kann auch dauerhaft funktionieren. Wir dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, das ist ja noch nicht die Serienproduktion gewesen. Erst haben wir bewiesen, dass es überhaupt geht, dass es machbar ist, dass es auch irgendwie bezahlbar ist. Jetzt haben wir gezeigt, es funktioniert auch auf Dauer unter unterschiedlichen Bedingungen. Ich möchte festhalten, es ist schon ziemlich beachtlich, dass man zwischen 50 und bis zu 80 Prozent Reduktion der Schadstoffe hat." Hermann betonte, dass das Ziel sei, eine über das ganze Jahr hinweg gesehen wirksame Nachrüstung zu erreichen. Aber dafür müssten nun die Automobilhersteller in die Pflicht genommen werden.